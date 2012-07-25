(重温稿)〔台湾财政〕立法院临时会通过证所税、美牛进口相关法案

周一国民党立法院党团以及财政部共同提出了证所税法修正草案.财政部长张盛和认为,此版本兼顾社会要求公平正义的声音,对台股的冲击亦不大.财政部并估计,此版本课征兴柜、上市柜股票大户约1万人,税收估计可征60-110亿台币.[ID:nST0530637]

立法委员赖士葆说,"(证所税法案)都照之前讲的一样通过,没有改变."

此外,今日的临时会中也通过了"食品卫生管理法修正案",未来卫生署将根据膳食习惯进行风险评估,制订进口牛肉的莱克多巴胺(瘦肉精)安全容许量.这也替台湾开放进口含瘦肉精牛肉解套.

总统马英九随即发出新闻稿表示,下一步要尽速恢复与美国的贸易暨投资架构协议(TIFA)谈判.[ID:nnCT0532381]此前因瘦肉精美牛的争议,已令台美间的TIFA谈判中断五年.

受欧债危机冲击影响,台股.TWII周三下跌0.42%报6,979.13点,已跌破七千点大关.[.TWCN](完)