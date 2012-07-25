(重温稿)〔台湾财政〕立法院临时会通过证所税、美牛进口相关法案

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北7月23日电---台湾立法院周三召开的临时会中三读通过了争议颇大的证券交易所得税,以及美牛进口等相关法案.纷扰达四个月干扰台股.TWII变数终于尘埃落定.
周一国民党立法院党团以及财政部共同提出了证所税法修正草案.财政部长张盛和认为,此版本兼顾社会要求公平正义的声音,对台股的冲击亦不大.财政部并估计,此版本课征兴柜、上市柜股票大户约1万人,税收估计可征60-110亿台币.[ID:nST0530637]
立法委员赖士葆说,"(证所税法案)都照之前讲的一样通过,没有改变."
此外,今日的临时会中也通过了"食品卫生管理法修正案",未来卫生署将根据膳食习惯进行风险评估,制订进口牛肉的莱克多巴胺(瘦肉精)安全容许量.这也替台湾开放进口含瘦肉精牛肉解套.
总统马英九随即发出新闻稿表示,下一步要尽速恢复与美国的贸易暨投资架构协议(TIFA)谈判.[ID:nnCT0532381]此前因瘦肉精美牛的争议,已令台美间的TIFA谈判中断五年.
受欧债危机冲击影响,台股.TWII周三下跌0.42%报6,979.13点,已跌破七千点大关.[.TWCN](完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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