(重温稿)〔离岸人民币〕香港将向非本地居民提供人民币服务,助离岸资金池扩容

* 金管局宣布8月起为非香港居民提供人民币服务

* 非香港居民人民币兑换不受每日2万元额度限制

* 非香港居民人民币兑换头寸不可与清算行平盘

* 分析师认为此举有助离岸资金池增长,丰富人民币产品

记者 陈敏

路透香港7月25日电---香港金管局周三宣布,从8月1日起本地认可机构可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘.

分析人士认为,此举有利于提高离岸人民币市场的流动性,扩大资金池,并激励香港推出更多有较高回报率的新产品.

金管局指出,上述安排将会增加个人人民币业务的灵活性,并可能吸引更多客户在香港开立人民币账户.其亦就如何进一步优化香港居民人民币业务的问题与业界磋商.

不过,在这个问题上有几个方案,其中的利弊和取舍颇为复杂,仍需进一步考虑和与内地有关部门商讨.现时香港居民兑换人民币的额度为每天2万元.

金管局外事部助理总裁朱立翘对记者表示,现在香港居民的人民币兑换和汇款有一些独特的安排,将来如何优化要看形势和需求和发展情况.

"现时兑换额度似乎已经可以满足到香港居民的需要,香港居民平均账户只有5万多,其实三日就可以兑换到."她称.

本月初金管局宣布,支持香港银行将个人人民币业务对象扩至非本地居民,但落实时间一直待本地永久居民兑换安排会否更改而定.

中国央行副行长胡晓炼6月底时表示,根据目前的数据观察,香港居民每日兑换2万元人民币的额度可以满足需要,暂没有考虑需提高限额.[ID:nSH0109301]

**提高离岸市场流动性**

由于人民币升值预期逐渐转变为贬值预期,且离岸人民币回流内地的渠道增加,香港人民币存款此前连续五个月下跌,直至5月底时才逆转这一趋势,环比小增14.86亿元至5,538.58亿元.

建银国际首席经济师林樵基认为,启动非香港居民人民币业务将进一步促进离岸资金池的扩大,令今年年底的总量达到7,000亿元.此前他预期年底人民币存款总量在5,000-6,000亿元.

"我觉得8月1号以后可能会有比较多的人民币产品出台,因为内地居民拿人民币来香港投资主要考虑的是有没有好一点的回报."他称.

金管局并表示,香港居民与非香港居民在认可机构开立的账户,两者之间的转账和资金划拨没有限制.对于由此可能引发的套利活动,金管局副总裁余伟文指出,套利未必可行,因两地人民币汇价颇为接近且套利成本非常高.

他并指出,相信随着市场逐渐成熟,两地汇价会更为接近.

内地人民币兑美元CNY=CFXS周三收报6.3885,而离岸人民币兑美元CNH=D3则收于6.3905,汇差仅20个基点.(完)