(重温稿)〔中国金融〕中投公司2011年境外投资三年来首亏,且较2008年更差

* 2011年净利同比降6.1%,为08年公布年报来首次减少

* 2011年境外投资组合收益率-4.3%

* 境外投资三年来首次亏损,收益率低于2008年

* 总资产在2011年上升至4,820亿美元

* 坚持中长期投资风险的理念

路透北京7月25日电---在全球经济形势不景气的背景下,中国主权财富基金--中国投资有稿限责任公司[CIC.UL]亦难缴出满意成绩单.2011是其进入实质性满仓运作的第一年,境外投资却三年来首次亏损,且较2008年全球金融危机时更差.

周三刊登在中投网站的年报显示,其去年境外投资组合收益率为-4.3%,甚至低于2008年的年度收益率-2.1%.2011年中投公司实现净利润484.2亿美元,同比下降6.1%,亦是自2008年中投公布年报以来首次出现净利萎缩.

"展望未来,全球经济将继续呈现缓慢复苏的态势,但复苏基础依然脆弱,国际金融市场仍然存在出现较大动荡的可能."中投公司董事长兼首席执行官楼继伟称.

他称,中投公司将遵循战略资产配置方案和风险控制要求,积极稳妥地开展境外投资,为股东在可接受的风险范围内获取长期、可持续的良好回报.

年报称,去年中投稳步推进非公开市场,特别是泛行业直投、泛行业私募股权、资源能源、房地产和基础设施等长期资产投资,且对资产配置相应进行了优化调整,强化了配置意图,增加了组合的灵活性.

公司并称,自公司成立以来的境外投资组合2011年累计年化收益率为3.8%,亦较2010年的6.4%大幅下降.

报告称,为了充分发挥中投国际作为外汇资金多元化投资平台的作用,从2011年12月9日至12月31日,国家陆续向中投国际注入300亿美元现金.

中投公司是全球最大的主权财富基金之一,初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成,其总资产在2011年上升至4,820亿美元.

以下为中投公司年报公布的其境外投资组合投资业绩概要

年份 累计年化收益率*(%) 年度收益率(%)

2008* -2.1 -2.1

2009 4.1 11.7

2010 6.4 11.7

2011 3.8 -4.3

*累计年化收益率和2008年业绩均从公司成立日2007年9月29日起计算.

**去年长期资产投资被赋予较高权重**

2011年是中投公司进入实质性满仓运作的第一年,面对复杂多变的国际金融市场形势,中投积极开展长期资产投资,并赋予较高的目标配置权重.此外,中投公司也将积极探索与国际同业机构合作开展投资.

年报显示,中投2011年境外投资组合中,长期资产的比重最高占31%,固定收益类投资占比则为21%,其中,政府债券和公司债券比重分别为62%和21%.

年报并显示,中投公司的境外投资组合中,自营和委托投资比重基本对半,分别为43%和57%.

去年,在稳步开展泛行业私募股权基金投资的过程中,中投公司逐步加大了对新兴市场的投资力度,并积极做好房地产投资,继续在油气、矿业资源、基础设施等行业进行直接投资,积极推动投资向稳定收益类及资源类实物资产等较低风险的资产进行转配.

报告显示,2011年,油价上涨、日本大地震、新兴市场通胀带来的政策紧缩、美国国债降级和欧债危机扩大等负面冲击造成全球市场动荡不断,中投公司的投资活动面临巨大挑战,公司该年度的公开市场股票组合仍出现一定亏损.

相对股票市场而言,2011年全球债券、信用产品等表现较好,中投公司对债券、信用产品等投资取得较好回报,大部分投资组合取得正收益,并超越相对业绩基准.

中投公司的战略资产配置结构包含五个类别,分别是：现金、股票、固定收益、绝对收益和长期投资.其中,绝对收益投资包括对冲基金等;长期投资包括泛行业直投、泛行业私募股权、资源能源、房地产和基础设施等.(完)

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