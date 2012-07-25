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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--7月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月25日(三)

2350 - 7月15-21日的资本流动数据

7月26日(四)

0010 - 日本央行总裁白川方明在期货业协会主办的会议中发表演说.

0100 - 6月轧铜产量

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 20年期公债标售

-- - 日本及乌克兰举行联合委员会第一次会议,检视两国核灾之后的现况

企业面

0500 - JFE控股(5411.T)公布4-6月财报

0600 - 野村控股(8604.T)、Advantest(6857.T)公布4-6月财报

0630 - 中外制药(4519.T)公布4-6月财报

0700 - 松井证券(8628.T)公布4-6月财报

0725 - 日产汽车(7201.T)公布4-6月财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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