〔货币市场〕美国利率期货上升,交易商增加押注美联储将有更多措施

路透纽约7月25日电---美国利率期货周三攀升,交易商更加看好美国联邦储备理事会(FED)准备出台更多措施来扶助美国经济,欧债危机已令美国经济放慢程度加剧.

递延欧洲美元利率期货连续第四日上涨,触及合约高位.

美国经济近来一连串让人失望的消息,加上西班牙及希腊财政问题让人担心,使得市场更加期待美联储会尽快以非传统的政策工具来压低利率,以刺激借贷及企业活动.

美联储还可动用的政策工具包括大规模购债形式的第三轮量化宽松(QE3),以及降低美联储支付给银行业的超额准备金利率(IOER).

2014年12月欧洲美元利率期货EDZ4最新上升1.0个基点至99.390,此前曾一度升至合约高位99.395.而2016年至2019年的欧洲美元利率期货小跌,稍早时亦曾创下合约高点.

美元融资市场利率从上周起即走跌,因市场预期美联储将调降目前为0.25%的超额准备金利率.

交易商押注美联储将追随欧洲央行的做法.后者在约两周之前将其类似于IOER的利率降至零,力图刺激委靡不振的经济.

不过,许多分析师说欧洲货币市场与美国不同.他们认为调降超额准备金利率将损及规模达2.5万亿美元的货币市场基金,令银行间的美元拆借有中断之虞.

而在期货市场显示美国利率可能下降的预期之际,美元隔夜借贷成本盘中则大致呈现持平至略高.隔夜回购利率大多交投于0.22%,周二指标回购利率为0.208%.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=持守在0.44810%,为去年11月初以来最低水平.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)及三个月期美元隔夜指数掉期利率USD3MOI=之差收窄一个基点至30基点.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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