〔离岸人民币〕巴西银行首发1.66亿元两年期人债,息率3.5%--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，巴西银行通过伦敦分行首次发行的离岸人民币债券已完成交易，筹资1.66亿元人民币（2,600万美元），两年期，票息为3.5%。这是拉美金融业发起的第一桩离岸人民币交易。据悉巴克莱(BARC.L)经办该私募交易，缴款日为7月20日。
在渣打银行(2888.HK)(STAN.L)安排下，巴西银行6月初曾在亚洲进行非交易性路演，与香港和新加坡投资者会面。巴西银行是一家国有银行，拥有BBB／Baa1／BBB的评级。
此前离岸人民币市场仅接待过一家拉美发债人–America Movil，这家墨西哥电讯公司在2月发行了10亿元人民币三年期债券，票息为3.5%。该债券收益率在二级市场报3.088%-3.191%，剩余期限约为2.58年。
实际上，巴西银行过去六个月曾发行过几支永续票据，在亚洲受到热烈回响，故该行6月欲通过非交易性路演向债权人更新财务数字。当时也有传闻该行正打探进行坡元交易的可能。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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