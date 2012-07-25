〔离岸人民币〕巴西银行首发1.66亿元两年期人债,息率3.5%--IFR

路透7月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，巴西银行通过伦敦分行首次发行的离岸人民币债券已完成交易，筹资1.66亿元人民币（2,600万美元），两年期，票息为3.5%。这是拉美金融业发起的第一桩离岸人民币交易。据悉巴克莱(BARC.L)经办该私募交易，缴款日为7月20日。

在渣打银行(2888.HK)(STAN.L)安排下，巴西银行6月初曾在亚洲进行非交易性路演，与香港和新加坡投资者会面。巴西银行是一家国有银行，拥有BBB／Baa1／BBB的评级。

此前离岸人民币市场仅接待过一家拉美发债人–America Movil，这家墨西哥电讯公司在2月发行了10亿元人民币三年期债券，票息为3.5%。该债券收益率在二级市场报3.088%-3.191%，剩余期限约为2.58年。

实际上，巴西银行过去六个月曾发行过几支永续票据，在亚洲受到热烈回响，故该行6月欲通过非交易性路演向债权人更新财务数字。当时也有传闻该行正打探进行坡元交易的可能。(完)

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