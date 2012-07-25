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货币新闻 | 2012年 7月 26日 星期四 07:36 BJT

《美国重要政经日程》--7月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 商务部公布6月耐久财(耐用品)订单数据

1230 - 农业部公布一周出口销售

-- - 商务部公布6月建筑许可修正值

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋待完成销售指数

1400 - 美国财政部长盖特纳在参议院金融委员会,就金融稳定监督委员会向国会提交的年度报告发表证词

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售细节

1700 - 财政部标售七年期公债

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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