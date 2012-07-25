《汇市简讯》澳元/日圆料上涨,此前在79.50附近寻获底部

2310GMT

* 憧憬全球央行将有更多宽松行动的心理支撑了利差交易

* 美联储、英国央行及欧洲央行下周均将举行会议,可能在会议前释出放松政策的消息

* 日本央行将在随后一周开会.在央行副总裁山口广秀的评论之后,有些人认为该央行将更加放松政策

* 超低收益率鼓励利差交易需求,但波幅有限

* 如果日本央行宽松措施激励日圆卖盘的话,澳元/日圆应可从利差交易受惠

* 澳元/日圆在关键费波纳奇支撑位79.35之前寻获支撑.

* 关键阻力在80.80,一目均衡转换线和基准线在此处交会. (完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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