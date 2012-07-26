《台湾报摘》--经济日报7月26日

* 头版头条:

--证所税、美牛案双双过关,马英九总统下月起动员全力拚有感经济,行政院发言人胡幼伟昨日表示,政府施政重心将由政治纷扰回归经济基本面,8月行政团队拚经济,并在立法院下会期开议前,9月提出振兴经济"有感措施.

* 其他:

--"证所税"再次取得课税法源,财政部长张盛和昨日指出,相信此次开征证所税,不会只实施一年就宣告终止,除非出现重大缺失,否则通过立法的证所税案,至少施行两年后才会再检讨.

--美牛案过关,经济部政务次长梁国新昨日表示,"这对我对外关系的发展是非常正面讯息",希望尽快召开台美贸易暨投资架构协定(TIFA)会议,目标今年底前召开.

--有感振兴经济将把"促投资"列为第一优先.行政院决定在全台推出重大指标公共建设,或都市更新等案,藉此全面带动民间投资,增强经济成长动能.政务委员管中闵昨日表示,包括华光社区都更案、桃园航空城案,均为政府考虑的指标案件.

--环保署环评大会昨日有条件通过台塑(1301.TW)六轻四期HSBC(高品级橡胶)厂扩建计画,为经济部的石化高质化政策项目,将投资52亿台币生产高性能橡胶.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 杨淑祯

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