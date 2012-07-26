《台湾报摘》--经济日报7月26日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--证所税、美牛案双双过关,马英九总统下月起动员全力拚有感经济,行政院发言人胡幼伟昨日表示,政府施政重心将由政治纷扰回归经济基本面,8月行政团队拚经济,并在立法院下会期开议前,9月提出振兴经济"有感措施.
* 其他:
--"证所税"再次取得课税法源,财政部长张盛和昨日指出,相信此次开征证所税,不会只实施一年就宣告终止,除非出现重大缺失,否则通过立法的证所税案,至少施行两年后才会再检讨.
--美牛案过关,经济部政务次长梁国新昨日表示,"这对我对外关系的发展是非常正面讯息",希望尽快召开台美贸易暨投资架构协定(TIFA)会议,目标今年底前召开.
--有感振兴经济将把"促投资"列为第一优先.行政院决定在全台推出重大指标公共建设,或都市更新等案,藉此全面带动民间投资,增强经济成长动能.政务委员管中闵昨日表示,包括华光社区都更案、桃园航空城案,均为政府考虑的指标案件.
--环保署环评大会昨日有条件通过台塑(1301.TW)六轻四期HSBC(高品级橡胶)厂扩建计画,为经济部的石化高质化政策项目,将投资52亿台币生产高性能橡胶.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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