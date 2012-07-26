《台湾报摘》--工商时报7月26日

* 头版头条:

--被誉为下半年全球经济救世主的苹果(AAPL.O)iPhone 5,无法如外界预期提前到8月下旬问世,昨天并未在苹果的法说会证实,"延后上市"之说甚嚣尘上,外资大砍以鸿海(2317.TW)为首的供应链个股.

* 其他:

--国家通讯传播委员会(NCC)委员会议上日通过"电信法修正草案",中华电信(2412.TW)必须依法以成本价格释出共用管道、人孔、手孔等管线之用户回路(local Loop)基础设施,并在一定期限内促成固网市占,由目前中华电97%降至60-70%,完成最后一哩的开放.

--中国旺旺控股(0151.HK)9151.TW旗下旺中并中嘉有线电视系统案,以三条件25个附负担通过.附带条件包括申请人及关系人应和中天新闻台完全切割、中视新闻台应申请营运计划变更为非新闻台及中视股份公司应设立独立新闻编审制度等.

--台湾债市利率频创新低,让银行、证券业者大喊吃不消.金融业者指出,央行已发行6兆台币NCD(定存单),但至少还得发2兆NCD令其总规模达8-9亿台币,才能解决市场游资泛滥,进而严重拉低债市利率的问题.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.