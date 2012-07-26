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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:17 BJT

〔国际油市〕原油小跌,疲弱经济数据引发需求疑虑

路透东京7月26日电---美国原油期货连涨两日之后周四下跌,因全球一连串疲弱经济数据引发燃油需求隐忧.

2348GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油合约CLc1下跌0.13美元至每桶88.84美元.周三结算价上涨0.47美元至88.97.美国6月新屋销售锐减,市场再次憧憬美联储将有更多措施来扶助经济.

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