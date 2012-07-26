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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:25 BJT

〔韩国股市〕盘初反弹脱离七个月低点,但市场气氛仍谨慎

路透首尔7月26日电---韩国股市周四盘初小涨,脱离上日触及的七个月低点,但涨势料将有限,因市场对欧债危机及全球成长的担忧加剧.

KB金融集团(105560.KS)股价上涨1.1%,该公司董事会周三决定,将不会竞购价值六万亿韩元的友利金融控股集团053000.KS的控股股权.

0003GMT,韩国综合股价指数.KS11涨0.33%,报1,775.11点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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