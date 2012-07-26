《台湾重要政经日程》--7月26日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 7/26(四) --10:00 TIFA到FTA,展望后美牛时期的台美政策座谈会. --10:00 台经院总体经济预测更新及景气动向调查记者会. --13:30 2012台北电脑应用展展前记者会. --14:00 国泰房地产指数发布记者会. ==================近期重要政经消息====================== 7/31(二) --8:30 主计处公布第二季国内生产总值(GDP)概估值. 8/3(五) --宏达电(HTC)( 2498.TW )投资人说明会. 8/6(一) --08:30 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月年增率为1.77%. --16:10 央行公布7月底外汇存底,上月外汇存底为3,912.35亿美元. 8/7(二) --12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币. --16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年减3.2%,进口则是年减8.4%. 8/13(一) --央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币. 8/20(一) --16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%. --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元. 8/21(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币. 8/22(三) -- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%. 8/23(四) --16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%. 8/24(五) *--16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%. 9/5(三) --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币. 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 林妙容; 审校 杨淑祯