〔EIA库存周报〕美国上周原油和油品库存增加,因进口及炼厂产能均跳升

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
07/20/12 较上周 较上年 07/20/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 381.3 1.3 23.1 380.1 2.7 26.1
馏分油 123.9 2.6 -25.4 125.2 1.7 -26.6
汽油 208.6 2.3 -1.1 210.0 4.1 -3.4
取暖油 26.6 0.5 -10.3 26.4 0.5 -10.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
煤油型航空燃料 38.8 0.6 -5.1 39.5 1.4 -5.5
原油日加工量 15.8 0.3 1.2 15.8 0.3 0.4
炼厂产能利用率(%)93.6 +1.9 +7.8 93.0 +1.0 +4.7
油品供应
(四周移动平均) -----------------19.0 +0.1 +0.2
路透纽约7月25日电---美国政府周三的数据显示,上周美国原油进口大增,加上炼厂产能利用率接近全开,使得上周美国原油库存及成品油库存均呈现上升.
美国能源资料协会(EIA)公布,7月20日止当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周意外增加272万桶,至3.8011亿桶.此前路透调查分析师预估为减少70万桶.
汽油库存增加413万桶至2.1004亿桶.分析师原预期为减少60万桶.
包括柴油和取暖油的馏分油库存增加171万桶至1.2524亿桶.增幅高于分析师预估的110万桶.
美国原油日进口量增加69.5万桶,至959万桶.上周美国原油及油品净进口升至去年7月以来最高水平.
炼厂产能利用率增加1个百分点至93%.分析师原预估为下滑0.2个百分点.
EIA数据显示,国内对整体油品需求的四周均值较上年同期增加1%.美国汽油需求同比减少3.2%.
东岸地区油品进口上升,导致该地区库存增加.上周PADD1地区汽油库存增加将近190万桶,馏分油增加约140万桶.
数据公布后,美国原油期货下跌.
美国石油期货交割地--俄克拉荷马州库欣基地的原油库存增加20.3万桶至4,649万桶.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌