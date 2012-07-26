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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 09:10 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索站稳在42.00上方

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* 店头交易美元/菲律宾披索料将开在约42.10,此前无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于42.12-18.

* 风险交易温和复苏,此前欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称给予欧洲纾困基金ESM银行业务牌照于理有据

* 美元/菲律宾披索过去数日出现激烈的空头回补

* 昨日高点42.25恐难再见到,除非菲律宾央行意外降息

* 但基于全球经济成长前景放慢,降息的可能性仍未排除 (完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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