《汇市简讯》美元/菲律宾披索站稳在42.00上方

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
0012GMT
* 店头交易美元/菲律宾披索料将开在约42.10,此前无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于42.12-18.
* 风险交易温和复苏,此前欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称给予欧洲纾困基金ESM银行业务牌照于理有据
* 美元/菲律宾披索过去数日出现激烈的空头回补
* 昨日高点42.25恐难再见到,除非菲律宾央行意外降息
* 但基于全球经济成长前景放慢,降息的可能性仍未排除 (完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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