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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 10:52 BJT

〔能源产业〕中国石油取得卡达尔油田Block 4的40%开采及生产权益

路透多哈7月25日电---卡特尔石油(Qatar Petroleum)周三发布声明称,亚洲最大石油及天然气生产商中国石油(PetroChina)(0857.HK)(601857.SS)已签署协议,将从GDF Suez Qatar取得卡达尔Block 4油气田40%的开采及生产权.

根据协议,卡塔尔石油将授权中国石油畅达投资控股公司从法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)收购40%权益,开采位于卡达尔北部外海的Block 4项目.

GDF Suez Qatar将持有60%的权益,继续担任Block 4的营运商.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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