〔能源产业〕中国石油取得卡达尔油田Block 4的40%开采及生产权益

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透多哈7月25日电---卡特尔石油(Qatar Petroleum)周三发布声明称,亚洲最大石油及天然气生产商中国石油(PetroChina)(0857.HK)(601857.SS)已签署协议,将从GDF Suez Qatar取得卡达尔Block 4油气田40%的开采及生产权.
根据协议,卡塔尔石油将授权中国石油畅达投资控股公司从法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)收购40%权益,开采位于卡达尔北部外海的Block 4项目.
GDF Suez Qatar将持有60%的权益,继续担任Block 4的营运商.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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