〔台湾债市〕RP利率持平,月底资金需求令分配不均

路透台北7月26日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.今日有台化(1326.TW)90亿台币公司债交割,再加上月底例行性需求,令资金分配略有不均,但无碍利率持稳于既有区间.

一证券商资金调度人士表示,投信因月底面临较大赎回压力,资金供应不足,惟近期银行体系因央行政策偏向宽松,资金普遍充裕,在申报存单与拆借之余,流向RP市场的量也变大,正好补上投信的缺口.

他们认为,待月底例行性因素过后,下月初RP利率将因资金回流的带动,有再下调1-2个基点的空间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

除台化公司债外,明日尚有105亿台币的台塑化(6505.TW)公司债将交割.(完)