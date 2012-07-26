〔台湾债市〕RP利率持平,月底资金需求令分配不均

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北7月26日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.今日有台化(1326.TW)90亿台币公司债交割,再加上月底例行性需求,令资金分配略有不均,但无碍利率持稳于既有区间.
一证券商资金调度人士表示,投信因月底面临较大赎回压力,资金供应不足,惟近期银行体系因央行政策偏向宽松,资金普遍充裕,在申报存单与拆借之余,流向RP市场的量也变大,正好补上投信的缺口.
他们认为,待月底例行性因素过后,下月初RP利率将因资金回流的带动,有再下调1-2个基点的空间.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.
除台化公司债外,明日尚有105亿台币的台塑化(6505.TW)公司债将交割.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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