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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 11:20 BJT

《汇市简讯》华尔街日报:中国开始引导人民币走弱

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* 华尔街日报:中国调整路线,改让人民币贬值

* 为平抑颓势,中国当局允许更多外国资本流入管道

* 香港金管局宣布8月起为非香港居民提供人民币服务,不受兑换额度限制

* 受境内企业持续性美元需求推动.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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