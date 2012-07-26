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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 11:24 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元10日线持续构成阻力,主要趋势仍向下

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* 昨天反弹涨势在10日移动均线之前止步,10日线目前在1.1834

* 欧元/澳元在亚洲时段小幅走跌,在欧元带动下,亚洲市场呈现盘整

* 在收盘站上10日线之前,主要趋势仍是向下

* 初步支撑及阻力位分别在周二低点1.1732及稍早高点1.1790.(完)

--编译 蔡美珍;审校 杜明霞

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