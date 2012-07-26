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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 11:33 BJT

〔日本股市〕早盘仅小幅收涨,佳能下修获利预估后股价重挫近10%

路透东京7月26日电---日本股市日经指数周四因此前美股持稳而小升,脱离七周低点.但是有关全球经济的疑虑料将继续令市场承压.

佳能(7751.T)股价挫低将近10%,此前该公司下修全年获利预估,凸显出日本出口业者深受欧债危机打击.

日经指数.N225早盘收涨0.3%至8,389.38点,脱离周三触及的七周低点,第一道支撑位在6月4日低位8,296点.

东证股价指数.TOPX涨0.4%至709.47点.该指数在过去14个交易日中有13日下跌.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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