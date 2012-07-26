〔日本股市〕早盘仅小幅收涨,佳能下修获利预估后股价重挫近10%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京7月26日电---日本股市日经指数周四因此前美股持稳而小升,脱离七周低点.但是有关全球经济的疑虑料将继续令市场承压.
佳能(7751.T)股价挫低将近10%,此前该公司下修全年获利预估,凸显出日本出口业者深受欧债危机打击.
日经指数.N225早盘收涨0.3%至8,389.38点,脱离周三触及的七周低点,第一道支撑位在6月4日低位8,296点.
东证股价指数.TOPX涨0.4%至709.47点.该指数在过去14个交易日中有13日下跌.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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