〔东京美债〕10年期公债收益率脱离纪录低点,但仍料受压

路透东京7月26日电---美国指标公债收益率(殖利率)周四自纪录低点小幅回升,对于全球各国央行可能采取行动提振经济成长的希望,将投资人推向较高风险资产,降低了避险美债的吸引力.

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼指出,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的;目前为止欧洲央行仍反对这个构想.[ID:nSB1686884]