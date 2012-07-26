〔台湾经济〕今年GDP年增率下修1.07个百分点至2.41%--台经院

路透台北7月26日电---台湾民间智库--台湾经济研究院周四下修台湾今年经济成长率至2.41%,较4月的预估3.48%下修1.07个百分点.其中第二季预估经济成长率更仅有-1.01%.

台经院院长洪德生表示,这次预估下修几乎是所有构成面的表现都不如预期--进、出口,民间消费,固定资本形成等等.

"唯一的正面的只有CPI我们是下修了,"洪德生说.

他指出,当前表现疲弱的经济是需要政府提出大型的投资企划,提振企业的信心,尤其是欧美的需求疲弱,中国大陆经济趋缓,对外需有负面影响.

此外,洪德生表示,进出口方面,虽然出口不振,但进口表现更弱,使得出超不减反增.他认为,政府应转积极的心态去进行"进口替代"辅导,协助产业在中长期产业提升计划.

台经院周四亦同步公布景气动向调查月报,依据调查结果,6月厂商对未来景气的看法是触底回稳.

以下是台经院下修今年台湾经济成长率的各项预估:

2012 第一季 第二季 第三季 第四季

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GDP年增率(%) 2.41 0.39 -1.01 3.98 5.99

-民间消费 2.12 1.72 1.65 2.29 2.79

-固定资本 -3.24 -10.54 -7.79 2.16 3.15

-输出 1.22 -3.29 -1.93 4.12 5.67

-输入 -1.83 -6.84 -5.51 1.89 3.44

CPI年增率(%) 1.84 1.29 1.65 2.15 2.27(完)

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