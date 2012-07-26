《台湾新债预测》南亚五年无担债得标利率料落在1.250-1.280%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北7月26日电---路透调查显示,台湾台塑集团旗下南亚(1303.TW)将招标的五年期、七年期无担保公司债,得标利率预估区间分别为1.250-1.280%及1.380-1.405%.因近期债市气氛偏多与本次发行量较低,惟受转投资南亚科技(2408.TW)拖累,得标利率也不至太低.
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.250%,最高在1.320%;七年期最低预估在1.350%,最高在1.430%.
南亚将在周五上午竞标101-2期无担保公司债40亿台币,其中五年及七年期预计发行量各半,各年期可增减10亿元,惟发行总金额不得超过52亿元,预计标售后三个工作日之内公布结果.
南亚前次是在3月底标售公司债,当时五年期及七年期券分别以1.360%及1.450%定价.
台塑集团为台湾主要公司债发行者;南亚长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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