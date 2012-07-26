《台湾新债预测》南亚五年无担债得标利率料落在1.250-1.280%

路透台北7月26日电---路透调查显示,台湾台塑集团旗下南亚(1303.TW)将招标的五年期、七年期无担保公司债,得标利率预估区间分别为1.250-1.280%及1.380-1.405%.因近期债市气氛偏多与本次发行量较低,惟受转投资南亚科技(2408.TW)拖累,得标利率也不至太低.

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.250%,最高在1.320%;七年期最低预估在1.350%,最高在1.430%.

南亚将在周五上午竞标101-2期无担保公司债40亿台币,其中五年及七年期预计发行量各半,各年期可增减10亿元,惟发行总金额不得超过52亿元,预计标售后三个工作日之内公布结果.

南亚前次是在3月底标售公司债,当时五年期及七年期券分别以1.360%及1.450%定价.

台塑集团为台湾主要公司债发行者;南亚长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)

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