《企业看点》--7月26日财务活动报导摘要

路透7月26日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 法国电信FTE.PA执行长接受金融时报专访时说,该公司热切希望重返欧洲并购行动之列,但排除和德国竞争对手德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)合并的可能.[ID:nL6E8IPOAJ]

* 彭博周三报导称,特殊化学用品生产商TPC Group Inc TPCG.O正在进行独家洽谈,准备将该公司约6亿美元股份私有化.[ID:nL4E8IP7F3]

* Edge报导称,Malaysian Airline System Bhd MASM.KL可能恢复与澳洲航空(QAN.AX)的合资企业计画,盼藉此将其联运营收提高超过40%,马来西亚航空即将在2013年成为寰宇一家航空联盟(OneWorld Alliance)成员.[ID:nL4E8IQ074]

* 纽约时报报导,亚洲首富李嘉诚旗下一个企业团队同意以6.45亿英镑(9.98亿美元)收购英国MGN Gas Networks,持续为李嘉诚的企业帝国在全球能源行业拓展触角.(link.reuters.com/fah69s)

* 华尔街日报报导,米高梅电影制片厂母公司MGM Holdings发表声明称计画公开上市.但称未提及太多有关其所谓的"和美国证券交易委员会(SEC)的保密文件".(link.reuters.com/gah69s)

* Philippine Daily Inquirer报导,日本贸易巨擘丸红可望在九月底之前敲定一项交易,以约4亿美元收购水权特许公司Maynilad Water Services的20%股份.(link.reuters.com/qeg69s)

* Business Line报导称,Unitech Ltd (UNTE.NS)阻挠Uninor拟发行股份的提议,使前者与挪威Telenor ASA (TEL.OL)之间的纠纷更加升温.Unitech已写信给外国投资促进委员会,称他们在Uninor的董事代表并未同意发行股份.(link.reuters.com/hug69s)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)