〔台湾债市〕殖利率曲线趋平,台股未能随区域市场反弹

路透台北7月26日电---台湾债市殖利率周四涨跌互见.在欧债忧虑稍见缓和下,10年券101/5殖利率微幅收高,但盘中仍持续创下纪录新低.

台股虽有证所税法案过关,以及亚洲股市反弹的利多激励,终场仍收黑,也让债市多头气氛不散.长券端包括20年券101/7、30年券101/4殖利率跌幅明显,令殖利率曲线趋平.惟市场人士认为,此为交易商做价所致,且成交量过低,不具指标性.

"我不能说是投机,只能说气氛真的很偏多."一大型寿险公司交易员称.

她并表示,身为终端买盘,目前的殖利率水准实在低到令人难以接受,"我们是不会参加101/7标售的."

有票券商与证券商交易员指出,近期部分外商银行对中长券的操作兴致颇高.或许是因为短券殖利率下行空间有限,再加上国际盘有利做多所致.

台湾央行将在8月7日标售101/7,金额300亿台币.

亚洲股市周四反弹,在近期大跌后出现逢低买盘,市场对于美国出台更多经济刺激举措的预期升温,同时亦期待欧洲能采取新手段来遏制债务危机的恶化,但整体市场人气依然脆弱.不过台股大盘加权股价指数.TWII欲振乏力,今日仍收低0.12%.

美国公债价格周三小幅下滑,因市场预期各大央行将不得不进一步行动,抑制经济成长不断放缓的事态,这刺激了一些对较高风险资产的临时性买盘,较低风险的美国公债受到拖累.指标10年期公债US10YT=RR跌3/32,收益率报1.41%,周二曾创1.39%的纪录低点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -0.15 0.8555 0.8541-0.8579 4.5

10 101/5 A01105=TWO +0.10 1.1285 *1.1250-1.1315 240.0

20 101/7 A01107=TWO -1.24 1.5675 *1.5675-1.5675 0.5

30 101/4 A01104=TWO -3.55 1.6605 *1.6605-1.6615 1.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

10年公债殖利率频创纪录新低,但市场的风险意识也逐渐提升.不少交易商认为,殖利率已跌到无利可图,盘面上大概只有受益于央行调降代收隔拆利率的银行业,因成本降低而较有做多本钱.

"银行有打房后的资金去化问题,再加上隔拆利率下调,对收益率的要求标准当然降低."一证券商交易员说.

不过她也强调,这只能让殖利率维持在低档,短线债市还是看盘整.

另一证券商交易主管则表示,随着奥运即将开幕,全球的关注焦点将自欧债危机移转到伦敦的运动场上,再加上两岸间陆续会有政策利多发布,可能对债市多头略有不利.

"我是获利出场了...除非101/5殖利率跌到1.10%,那时我才会怕."他说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.6605

20 101/2 A01102=TWO 1.5740

10 101/5 A01105=TWO 1.1285

5 101/6 A01106=TWO 0.8555

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)