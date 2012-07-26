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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 14:29 BJT

〔澳洲股市〕收高,澳航受与迪拜业者洽谈消息激励大涨近10%

路透墨尔本7月26日电---澳洲股市周四上涨0.6%,澳洲航空(QAN.AX)跳升10%,此前澳航透露与迪拜的最重要航运业者Emirates [EMIRA.UL]洽谈可能结盟. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨24点,至4,147.7点.(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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