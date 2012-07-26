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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 15:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因股市上涨而收升,韩债下跌

路透首尔7月26日电---韩国韩元兑美元KRW=周四小升,因全球乐观事件提振韩股,并一度使得对欧债危机的担忧有所减轻. 韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,146.9,周三收报1,151.2.

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