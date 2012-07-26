〔台湾汇市〕台币收升结束连四贬,美联储会议前夕投机性美元买盘缩手

路透台北7月26日电---台币兑美元TWD=TP周四收升5.6分,结束连续四个交易日收贬.下周欧洲央行及美国联邦储备理事会(美联储,FED)货币政策会议前夕,市场预期救市措施释出在即,今日投机性美元买盘缩手并见获利了结.

汇银人士指出,由于少了像昨日的台积电(2330.TW)、宏达电(2498.TW)等重量级个股发放股利,今天外资汇出力道减弱,加上出口商虽高挂美元卖单,但成交稀落,致今日成交量明显萎缩.央行场中则温和调节缩减台币升幅.

交易员预估,明天台币实质汇价区间将在30.050-30.150元间来回.

"台股没有方向,令汇市交易清淡、缩手观望."一本地银行交易人士说.

交易员指出,由于下周美联储将召开利率会议,市场气氛有所改善,没有像前几天那样悲观,加上台股今天在平盘附近徘徊,欠缺明确方向,目前静待台股及欧洲有进一步的消息指引.

但也有交易员表示,看好非美货币将持续技术性反弹,带动台币有机会升破30.1元.

台湾股市.TWII周四收盘跌0.12%至6,970.69点;外资及陆资在台股大幅卖超37.13亿台币,连续第四个交易日卖超,上日为买超123.02亿.[ID:nST0533075]

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月换汇点折价幅度扩大1分,六个月期换汇点折价幅度也扩大2.5分,显示短线看贬国际美元.

至于企业发放股利议题,7月底重量级个股如台积电、宏达电等已发放完毕,下周有两家大型个股登场,包括台化(1326.TW)及联电(2303.TW),但重头戏应落于8月6日当周的联发科(2454.TW)、台塑(1301.TW)及南亚(1303.TW)等个股.欲浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0471456].

多数新兴亚洲货币周四上涨,投资者回补空头仓位,因寄望欧洲出台更多措施来缓解债务危机以及美国实行更多刺激政策.不过欧元区疑虑持续,限制了新兴亚币涨幅.[ID:nSB1689568]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.150 30.206 30.095-30.240 30.210 7.27 10.96

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.112 30.175 30.097-30.165 30.165 3.94 4.74

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.005/0.000

美元/台币六个月期 -0.165/-0.140 -0.140/-0.120

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