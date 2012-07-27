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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:00 BJT

〔台湾货币市场〕7月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月27日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,480.8亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期8,948亿台币:

       07/28 685.00亿

       07/29 2,276.00亿

       07/30 205.00亿

       07/31 48.00亿

       08/01 3,507.50亿

       08/02 936.50亿

       08/03 1,290.00亿

--公债还本付息12.1875亿台币:

08/02 100甲7期1息 12.1875亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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