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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--7月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月26日(四)

2330 - 6月全国消费者物价指数(CPI)、7月东京地区CPI

2350 - 6月零售销售

7月27日(五)

-- - 财务大臣安住淳内阁会后召开记者会

企业面

0600 - NTT Docomo (9437.T)、富士胶片(Fujifilm)(4901.T)、Konica Corp(4902.T)、富士通(6702.T)、日本东北电力(9506.T)公布4-6月财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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