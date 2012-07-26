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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 07:44 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月27日-8月3日

路透7月27日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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7/27 意大利 85亿欧元 2013年1月31日到期的184天期BOT债券

7/27 英国 国库券

7/30 1530 美国 13周和26周期国库券

7/30 1050 法国 BTF国库券

7/30 意大利 12.5-22.5亿欧元 票息4.75%,2017年6月1日到期BTP指标债券

7/30 意大利 15-25亿欧元 票息5.50%,2022年9月1日到期BTP指标债券

7/30 意大利 2.5-7.5亿欧元 票息3.0%,2015年11月1日到期BTP非指标债券

7/31 0130 日本 两年期公债

7/31 1530 美国 四周期国库券

7/31 加拿大 83亿加元 2012年11月8日到期的98天期国库券

7/31 加拿大 31亿加元 2013年1月31日到期的182天期国库券

7/31 加拿大 31亿加元 2013年8月1日到期的364天期国库券

7/31 0600 德国 30亿欧元 票息1.125%,2015年6月1日到期的欧洲金融稳定机构(EFSF)债券

8/1 加拿大 两年期公债

8/1 0600 德国 40亿欧元 票息0.50%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券

8/2 西班牙 政府债券

8/2 0120 日本 三个月期贴现国库券

8/2 0130 日本 10年期政府公债

8/3 英国 国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 杜明霞

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