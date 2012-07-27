《台湾报摘》--经济日报7月27日

* 头版头条:

--欧洲中央银行(ECB)总裁德拉基26日矢言穷尽必要手段保护欧元区的完整,包括采取行动压低过高的政府借贷成本.此话激励欧美股市联袂大涨,欧元和商品也同步走高,金价涨破1,600美元大关.

* 其他:

--台湾国家通讯委员会(NCC)有条件通过旺中宽频收购中嘉有线电视系统案,要求旺旺集团(0151.HK)9151.TW董事长蔡衍明完全与中天新闻台切割,但旺中上日表示不会同意交换条件,全案生变.

--两岸投保协议即将于下月签定.台湾争取到在投保协议下,两岸官方共同建立联系及协处平台,台方窗口是经济部投资业务处的"台商联合服务中心".

--面板股价跌跌不休,"面板双虎"今年募资受考验.奇美电(3481.TW)向证期局申请办理的60亿台币现金增资案昨日生效,后续还将发行海外存托凭证(GDR)162.5亿台币.奇美电表示为达成对债权银行团的承诺,尽管股价低迷,仍要在9月底前完成现金增资.

--台股持续量缩冲击证券业,本土券商自5月起陆续出售自有不动产、提高现金因应寒冬.包括永兴、太平洋、宏远等多家券商,已处分或计划出售手中不动产的累计金额逾百亿台币.接下来元大宝来、宏远证券分别在8月要标售整栋商办,更受关注.

--王品集团(2727.TW)副董事长陈正辉表示,在近期内将王品集团旗下的"石二锅"品牌引进大陆,主攻小火锅市场,估计石二锅未来在大陆将开出上千家店,将成为王品集团旗下店数最多的品牌.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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