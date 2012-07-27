《台湾报摘》--经济日报7月27日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
* 头版头条:
--欧洲中央银行(ECB)总裁德拉基26日矢言穷尽必要手段保护欧元区的完整,包括采取行动压低过高的政府借贷成本.此话激励欧美股市联袂大涨,欧元和商品也同步走高,金价涨破1,600美元大关.
* 其他:
--台湾国家通讯委员会(NCC)有条件通过旺中宽频收购中嘉有线电视系统案,要求旺旺集团(0151.HK)9151.TW董事长蔡衍明完全与中天新闻台切割,但旺中上日表示不会同意交换条件,全案生变.
--两岸投保协议即将于下月签定.台湾争取到在投保协议下,两岸官方共同建立联系及协处平台,台方窗口是经济部投资业务处的"台商联合服务中心".
--面板股价跌跌不休,"面板双虎"今年募资受考验.奇美电(3481.TW)向证期局申请办理的60亿台币现金增资案昨日生效,后续还将发行海外存托凭证(GDR)162.5亿台币.奇美电表示为达成对债权银行团的承诺,尽管股价低迷,仍要在9月底前完成现金增资.
--台股持续量缩冲击证券业,本土券商自5月起陆续出售自有不动产、提高现金因应寒冬.包括永兴、太平洋、宏远等多家券商,已处分或计划出售手中不动产的累计金额逾百亿台币.接下来元大宝来、宏远证券分别在8月要标售整栋商办,更受关注.
--王品集团(2727.TW)副董事长陈正辉表示,在近期内将王品集团旗下的"石二锅"品牌引进大陆,主攻小火锅市场,估计石二锅未来在大陆将开出上千家店,将成为王品集团旗下店数最多的品牌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
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路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。