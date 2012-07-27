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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报7月27日

* 头版头条:

--台湾总统马英九昨日下达拚经济四大指令,要求行政部门总动员寻找新商机,他将亲自追踪与大陆及各国经济合作谈判进度,经济部一个月内须列出台美协商清单,以重启台美贸易暨投资架构(TIFA)协商.不需修法的法令松绑尽速进行,经济部9月前提出改善投资环境的具体方案.

* 其他:

--房屋保值考量的购屋需求及自住客现踪,令6月购屋贷款余额冲破5.31兆台币,创下统计以来新高.

--据消息人士指出,经济部已向行政院政务委员管中闵报告松绑外国人至台湾投资,将从许可制改为核备制.不过保险、银行或电信等特许事业除外.

--英国最大保险商--英杰华(AVIVA)(AV.L)上日证实即将退出台湾市场以落实专注于高成长市场的经营策略.该公司称退出计划是英杰华根据其经营布局与投资报酬策略所规划出的结果.英杰华称已向金管会申请批准,但金管会则认为英杰华退出理由太武断,应该先检讨为何达不到投资目标的理由.

--宏基(2353.TW)泛欧市场表现恢复水准,加上主要对手惠普(HPQ.N)表现大幅衰退,第二季宏基笔电出货量超越惠普,拿下第一大,也是继2010年第三季以来再度登上冠军位置.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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