《台湾报摘》--工商时报7月27日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
* 头版头条:
--台湾总统马英九昨日下达拚经济四大指令,要求行政部门总动员寻找新商机,他将亲自追踪与大陆及各国经济合作谈判进度,经济部一个月内须列出台美协商清单,以重启台美贸易暨投资架构(TIFA)协商.不需修法的法令松绑尽速进行,经济部9月前提出改善投资环境的具体方案.
* 其他:
--房屋保值考量的购屋需求及自住客现踪,令6月购屋贷款余额冲破5.31兆台币,创下统计以来新高.
--据消息人士指出,经济部已向行政院政务委员管中闵报告松绑外国人至台湾投资,将从许可制改为核备制.不过保险、银行或电信等特许事业除外.
--英国最大保险商--英杰华(AVIVA)(AV.L)上日证实即将退出台湾市场以落实专注于高成长市场的经营策略.该公司称退出计划是英杰华根据其经营布局与投资报酬策略所规划出的结果.英杰华称已向金管会申请批准,但金管会则认为英杰华退出理由太武断,应该先检讨为何达不到投资目标的理由.
--宏基(2353.TW)泛欧市场表现恢复水准,加上主要对手惠普(HPQ.N)表现大幅衰退,第二季宏基笔电出货量超越惠普,拿下第一大,也是继2010年第三季以来再度登上冠军位置.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。