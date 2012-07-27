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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:26 BJT

《汇市简讯》美元/马币下跌,受德拉吉言论影响

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* 店头交易美元/马币(林吉特)料开在约3.1550,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)交投于3.1560-3.1680

* 隔夜仅见下跌,因欧洲央行总裁德拉吉称将尽一切所能保护欧元区

* 美元/马币可能跌破3.15,相较于美元兑欧元、兑英镑、兑新西兰元,美元兑除日圆外亚洲货币脚步迟滞

* 亚洲盘周五料将气氛谨慎 (完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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