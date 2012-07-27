《台湾重要政经日程》--7月27日-12月31日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
==================今日重要政经消息======================
7/27(五)
--10:00 氢能燃料电池机车标准确证成果展示.
--16:00 经建会公布6月景气灯号概况记者会.
==================近期重要政经消息======================
7/31(二)
--8:30 主计处公布第二季国内生产总值(GDP)概估值.
8/3(五)
--宏达电(HTC)(2498.TW)投资人说明会.
8/6(一)
--08:30 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月年增率为1.77%.
--16:10 央行公布7月底外汇存底,上月外汇存底为3,912.35亿美元.
8/7(二)
--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
--16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年减3.2%,进口则是年减8.4%.
8/13(一)
--央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.
8/20(一)
--16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%.
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
8/22(三)
-- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%.
8/23(四)
--16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%.
8/24(五)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%.
9/5(三)
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。