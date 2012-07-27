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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 08:34 BJT

《即时观点》韩国三星电子第二季营业利润创新高,因智能手机旺销

路透首尔7月27日电---全球以营收计最大科技公司--韩国三星电子(005930.KS)周五公布6月当季录得59亿美元的创纪录营业利润,因Galaxy S系列手机销售畅旺,助其延续领先苹果(AAPL.O)的势头.

公布财报后,三星电子股价当天开高1.96%.

关键点:

* 三星电子4-6月季度营业利润为6.72万亿韩元(59亿美元),符合本月稍早的财测

* 三星电子称第三季前景略微正面,因市场对智能手机和平板电脑等消费电子产品的需求依然强劲

* 电信部门获利增加一倍以上,至4.19万亿韩元;半导体业务获利小幅下滑至1.1万亿韩元

* 平面萤幕部门转亏为盈,获利7,500亿韩元;电视和家电部门获利7,600亿韩元

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