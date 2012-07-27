《企业看点》--7月27日财务活动报导摘要

路透7月27日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报网站引述两位消息人士称,Harry Winston Diamond CorpHW.TO正就收购力拓(RIO.L)所持Diavik Mine的60%权益进行深入谈判.[ID:nL2E8IQO94]

* 彭博援引仓储运营商Prologis Inc(PLD.N)联席执行长Hamid Moghadam报导称,该公司可能在今年结束之前出脱价值约8亿美元的美国资产,因投资人对工业建筑的需求升温.[ID:nL2E8IR020]

* 金融时报报导,环球音乐正考虑出售百代最具价值的唱片业务中的大量资产,试图藉此缓解欧盟监管当局对其收购案的疑虑.[ID:nL6E8IQRF1]

* 金融时报援引知情人士称,中国最大私募股权基金之一--弘毅投资正联手博华资本发起收购Dexia(DEXI.BR)资产管理部门,凸显出亚洲买家对欧洲金融资产的兴趣.[ID:nSB1691208]

* 奥地利能源集团OMV AG (OMVV.VI)的执行长对媒体说,现阶段阿布扎比国有基金International Petroleum Investment Co[INPTV.UL]没有计画增持OMV的股权,其目前持股比例为24.9%.[ID:nL6E8IQOLW]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)