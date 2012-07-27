〔台湾债市〕10年券殖利率自纪录低点反弹,受欧元区乐观情绪打压

路透台北7月27日电---台湾10年期公债101/5殖利率周五自纪录低点反弹.因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉承诺将采取一切必要的措施来防止欧元区瓦解,且台股强劲上扬.

不过接下来的变数,可能让多空暂时陷入观望.一是下周二台湾公布的第二季GDP概估值,以及隔天美国联邦储备理事会(美联储、FED)利率决议结果.在相关数据公布前,殖利率料将陷于整理.下周101/5殖利率区间看在1.12-1.17%.

"下周二的GDP会是关键,我听到有些人预估是负值."一主力证券商交易员称.

不过也有大型银行交易员说,市场对GDP表现不佳多少已有心理准备."应该都已经打预防针了吧."

欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170]

台湾股市周五收高2.21%,受欧元区乐观情绪提振,亚洲股市普遍上扬.加权股价指数.TWII收涨2.21%,报7,124.49点.[.TWCN]

路透综合16家金融机构的预测中值显示,台湾第二季的经济成长率为0.5%,较首季的0.39%相去不远,主因出口表现仍然疲软,民间消费成长尚不足以撑起经济成长动能.[ID:nST0533319]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +1.20 1.1405 1.1340-1.1418 125.5

20 101/7 A01107=TWO +0.75 1.5750 *1.5700-1.5750 1.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商表示,虽然近日10年公债殖利率频创新低,昨日一度来到1.125%纪录低点.不过多方追价态度审慎,因此今日殖利率反弹,也并未触发获利了结或停损卖盘.

"就是因为上方还是有人等着收,所以殖利率反弹有限."一银行交易员说.

另一票券商交易员也认为,"殖利率虽会反弹,但不会反转.",101/5上档支撑先看1.17%附近的月线关卡,若失守,再看1.20%的季线支撑.

一证券商交易员表示,近期债市以中长券表现较亮眼,在10年券已创下新低后,多方寄望与历史低点仍有差距的20年券,也能比照10年券走出一波多头行情.

"(长券)有一定的买盘在,中短券自然也会受到保护."他说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.5705

10 101/5 A01105=TWO 1.1405

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)