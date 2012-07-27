《汇市简讯》美元/加元:美国第二季GDP数据对空头构成风险

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* 美国第二季国内生产总值(GDP)疲软可能损及加元,因美国和加拿大的经济紧密连结

* 在1.0108之后,周一/周三低点1.0132/39及周二低点1.0157为阻力

* 自1.0063(周四创下的10周低点)的涨势于1.0108触顶(亚洲盘中高点为1.0105)

* 传言在1.0050有大量买盘,中长期大户买兴介入;盘中低点为1.0074 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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