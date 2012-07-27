〔台湾汇市〕德拉吉信心喊话激励台币收升5分,下周30元关卡料难突破

路透台北7月27日电---受惠于欧洲央行总裁德拉吉信心喊话及台股大涨,台币兑美元TWD=TP周五收升5分,连续第二个交易日走升,惟外资汇出仍多且央行温和调节,压抑台币升幅不若其他亚币,交易员预估下周台币虽有走升机会但幅度恐不大.

汇银人士指出,趁着下周欧洲央行及美联储将召开利率会议前夕,市场气氛改善,且为新消息释出的空窗期,非美货币可望持续反弹,台币也将处于短线急贬的技术性反弹,但台币在30元价位将见升值阻力,要有效升破30元关卡仍需要一些时间.

交易员预估,下周台币实质汇价区间将在30.0-30.30元.

"今天外资主导整个汇市,"一大型本地银行交易人士说.

他指出,尽管今天台股大涨,但早盘有蛮多外资出来买汇,令台币升幅不如市场预期,推估外资的股利汇出需求仍会持续,而出口商月底前抛汇压力仍在,然力道已不若前几天.

台湾股市.TWII周五收盘大涨2.21%至7,124.49点;外资及陆资在台股今日买超69.70亿台币,终结本周外资连续四个交易日卖超,其中以25日的卖超121.87亿金额为最大.[ID:nST0533721]

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期换汇点折价幅度变化不大.

众所关注的企业发放股利议题,下周有两家大型个股登场,包括台化(1326.TW)及联电(2303.TW).欲浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0471456].

欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.100 30.150 30.022-30.180 30.150 7.62 7.27

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.063 30.112 30.050-30.100 30.058 3.78 3.94

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.015/-0.005

美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.165/-0.140

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