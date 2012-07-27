〔台湾货币市场〕短率持于区间,资金不难寻觅料下周市况持稳(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 月底资金需求高峰,但余钱不难寻觅

* 拆款及短票利率持于区间

* 下周市况料持稳,并有所得税退税入帐

记者 李盈蒨

路透台北7月27日电--台湾银行间短期利率周五持于区间,尽管月底为例行资金需求高峰,整体市场资金颇显宽松,跨月拆借资金不难寻觅;展望下周,交易商预期短率波动也不会太大,后续将关注央行冲销态度.

资金调度人士表示,多数外商银行虽不提供跨月资金,但本地银行资金水位相当充裕,交易商若有资金缺口也能很快打平.至于央行于公开操作方面,银行间申报到期存单多能续作,央行上下午委托大型银行开代收隔夜窗口,消化市场多余资金,力稳市场钱多却不滥.

"还是要看央行冲销态度,有在收就还好,没收钱就很滥,"一位大型金控交易人士称.

对于下周市况,他们表示,央行存单到期总额略少,加之银行旬底有调整积数压力,态度恐较保守.不过交易员认为央行应会将市场维持在适度宽松状态,预期短率将持于既有区间整理.

下周市况尚有综合所得税退税于下周二(31日)拨入投资人帐户,而代财政部办理的主要大型行库将会提前一天出帐.公股银行人士对此表示,由于届时款项将分散至各家银行,料对市况影响有限.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.393%,上日报0.388%;区间则落在0.295-0.60%,同于上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.65%,上日落在0.388-0.66%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,逢周五发票量略增,但在银行短钱偏松下,短票买气颇强.至于下周,他们则认为,央行冲销态度若无明显转变,预期短票利率也不至有大幅波动.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.81-0.82%,特定大型公股银行则成交在0.84-0.85%,均同于上日.

台湾央行今日共发行2,613亿台币存单,相较存单到期金额2,480.8亿,存单发行余额增加132.2亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共8,948亿台币,依序为周一3,166亿、周二48亿、周三3,507.5亿、周四936.5亿及周五1,290亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为114亿台币;至周日累计超额准备为1,336亿台币,加计前期1%的超额准备为1,937亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率持稳.今日虽有台塑化(6505.TW)105亿台币公司债交割,且投信资金进出较大,令调度略为紧俏,但利率仍压低在既有区间.

一证券商资金调度人士表示,受惠于央行调降代收隔拆利率,银行体系资金偏多,利率比较好谈,因此将原本与寿险承做的部位转向银行.

他们认为,下周上半因为是月底,下半周又有大额公司债交割,纵然市场资金偏宽松,但RP利率应会持稳在区间,等旬底过后,可能有微幅调整的空间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

券商表示,下周四、五分别有台积电(2330.TW)189亿台币、中钢(2002.TW)200亿台币公司债将交割.(完)