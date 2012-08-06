《即时观点3》台湾7月CPI涨幅创近四年高位,央行季底降息机率偏低

路透台北8月6日电---台湾主计处周一公布,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.46%,创下2008年9月成长3.10%以来高位,并高于路透调查的成长2.02%.主要因蔬菜肉类与油料费上涨,以及因旅游旺季团费上扬.

7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌1.71%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

7月 6月

CPI(较上年同期) +2.46 +1.77

路透调查(较上年同期) +2.02 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.25 +0.12

核心CPI(较上年同期) +0.96 +0.82

WPI(较上年同期) -1.71 -1.87r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

**市场评论**

--花旗集团首席经济学家 郑贞茂:

我们先前预估CPI为2.2%,而较预期高的CPI数据主因为蔬果价格上扬,不过预料只会造成短期影响.

因CPI处于上升阶段而政府稍早也上修全年CPI数据,我们预估央行今年将维持利率不变,因为第三和第四季经济成长料改善,没有更多理由支持降息.

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

7月CPI涨幅较我们原先所预期的2%高上许多,主因食物和居住的涨幅,蔬果价格季节性上涨.在居住方面,夏季向来有用电调涨,而6月的第一阶段调涨电价使今年电价又比同期高上许多.另外,杂项里菸品售价上涨也是之前没预估到的部份.

预估第三季CPI会超过2%,而且会比第四季来得更高.因为第三季为旅游旺季料带动娱乐价格上扬,加上夏季本来就是台风旺季,气象局甚至也有预估今年台风侵台机率比往年高,而且美国乾旱恶化令国际原物料价格持续上扬,预料将透过WPI的传递效果影响台湾CPI,若乾旱未减缓甚至对第四季也会影响.

我们认为台湾央行第三季的货币政策极具挑战性,因经济成长幅度持续下修,但第三季CPI预估值料有2%以上,两相权衡之下,预料重贴现率将维持不变,并透过未到期存单和M2来调控.

--大众银行分析师 陈森林:

超过预期,我们才估2%.这与天候不佳造成食品价格波动有关,由于适逢台风季节,看来8月此因素仍将存在,因此第三季CPI仍在2%以上.从物价上扬的预期心理来看,央行想要跟进韩国降息的机率偏低,我们仍预估全年CPI在1.7%左右.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP周五收盘贬1.4分至30.002台币.

--台股加权股价指数.TWII周五收升0.69%,报7,217.51点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行6月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续四次维持利率不变.

--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.03%,CPI年成长率为1.84%.(完)

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