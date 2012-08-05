〔货币市场〕欧元银行间利率在欧洲央行会议后跌势趋缓

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦/法兰克福8月3日电---欧元区指标银行间放款利率周五守在历史低点附近,下跌走势受阻,此前欧洲央行总裁谈话令人对存款利率会否跌向负值存疑.
欧洲央行总裁德拉吉周四评论,令人更加预期该行可能将指标再融资利率调降至现行水准0.75%以下,但在此同时有关央行开始对银行隔夜存款收费的押注则降温.
欧洲央行存款工具利率未来走势的最佳指标--远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)在德拉吉评论后连续第二日上升,显示交易商对于隔夜存款利率降至负值的预期有所退缩.
德拉吉周四表示,负利率代表的是"从未见到的情况".
9月、也就是下次欧洲央行会议时的Eonia远期合约在8个基点附近交投,周四尾盘为5个基点,暗示调降存款利率的押注进行平仓.2012-2013年的其他合约也都走高.
"我不是很确定他们想要把存款利率降至负值,因此我认为欧洲央行执行此举的可能性极低;此前欧洲央行下次会议时的Eonia期约出现抛盘."巴克莱资本策略师Giuseppe Maraffino表示.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=仍在0.375%,不过三个月Euribor期货FEIZ2暗示银行间利率可能进一步下滑至0.33%.
Maraffino表示,他预期Euribor可能会低见0.30%,因市场预期欧洲央行下月调降再融资利率至记录低点0.50%,存款利率则为零.
其他银行间利率则是小幅上升,六个月Euribor利率EURIBOR6MD=从0.657%升至0.659%,一周利率EURIBORSWD=从0.096%升至0.097%,隔夜利率则是从0.112%降至0.109%.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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