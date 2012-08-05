〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,因巴拿马型航运市场疲弱

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五续跌,因巴拿马型船运市场疲弱抵销了海岬型船费率的涨升.
波罗的海乾散货运价指数下跌1.05%至852点,本周该指数跌约9%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑2.26%至910点,该型船舶平均获利下降165美元,至7,258美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
分析师称,约50-60%的煤炭货运是由巴拿马型船舶承载.但近日因询价者少,且南美东岸海岸谷物货运减少,使巴拿马型航运市场受挫.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨1.87%至1,200点,从逾三周的跌势中回神.海岬型船舶平均获利上升91美元至4,346美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。