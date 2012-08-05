〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,因巴拿马型航运市场疲弱

路透8月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五续跌,因巴拿马型船运市场疲弱抵销了海岬型船费率的涨升.

波罗的海乾散货运价指数下跌1.05%至852点,本周该指数跌约9%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑2.26%至910点,该型船舶平均获利下降165美元,至7,258美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

分析师称,约50-60%的煤炭货运是由巴拿马型船舶承载.但近日因询价者少,且南美东岸海岸谷物货运减少,使巴拿马型航运市场受挫.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨1.87%至1,200点,从逾三周的跌势中回神.海岬型船舶平均获利上升91美元至4,346美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)