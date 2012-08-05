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亚洲 | 2012年 8月 5日 星期日 09:37 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 44.55 +0.03 +0.07 1974831

搜狐 (SOHU.O) 34.70 -0.37 -1.06 1047968

网易 (NTES.O) 53.17 +1.21 +2.33 510769

百度 (BIDU.O) 124.84 +2.81 +2.30 2829805

亚信科技 ASIA.O 10.09 -0.11 -1.08 796675

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.18 +0.31 +2.24 1680825

联电 (UMC.N) 2.16 -0.02 -0.92 435889

日月光 (ASX.N) 3.96 +0.11 +2.86 133605

矽品精密 (SPIL.O) 5.45 +0.14 +2.64 348992

和信超媒体 (GIGM.O) 1.13 +0.02 +1.80 27274

友达 (AUO.N) 2.79 -0.06 -2.11 306493

中华电信 (CHT.N) 29.71 +0.33 +1.12 64178

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.26 -0.09 -0.22 808140

香港

中国移动 (CHL.N) 56.88 -0.27 -0.47 202562

中国联通 (CHU.N) 15.09 +0.42 +2.86 264711

中国电信 (CHA.N) 52.44 +1.86 +3.68 21816

中芯国际 (SMI.N) 1.72 +0.05 +2.99 31760

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.90 -0.03 -0.76 3882

(完)

--整理 张若琪

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