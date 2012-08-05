〔全球汇市〕7月31日止当周投机客减持美元多仓至5月1日以来最低--CFTC

路透纽约8月3日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周减持美元多头仓位,降至5月1日以来最低.

7月31日止当周,美元净多头仓位减至136.5亿美元,前一周为204.4亿美元.

欧元净空头仓位亦从前一周的155,066口减少至138,994口.

欧洲央行总裁德拉吉在周四政策会议后的评论,令市场对央行采取立即行动挽救欧债危机的希望破灭.前述数据反映的是德拉吉发表此评论前两天的仓位况状.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月31日当周 7月24日当周

多头仓位 55,373 52,024

空头仓位 23,119 26,963

净仓位 32,254 25,061

欧元(125,000欧元为1口)

7月31日当周 7月24日当周

多头仓位 41,327 39,501

空头仓位 180,321 194,567

净仓位 -138,994 -155,066

英镑(62,500英镑为1口)

7月31日当周 7月24日当周

多头仓位 31,304 29,332

空头仓位 33,114 32,266

净仓位 -1,810 -2,934

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月31日当周 7月24日当周

多头仓位 5,409 5,102

空头仓位 24,217 31,047

净仓位 -18,808 -25,945

加元(100,000加元为1口)

7月31日当周 7月24日当周

多头仓位 30,652 29,695

空头仓位 18,203 32,127

净仓位 12,449 -2,432

澳元(100,000澳元为1口)

7月31日当周 7月24日当周

多头仓位 79,895 66,740

空头仓位 42,660 40,297

净仓位 37,235 26,443

(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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