〔全球汇市〕7月31日止当周投机客减持美元多仓至5月1日以来最低--CFTC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约8月3日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周减持美元多头仓位,降至5月1日以来最低.
7月31日止当周,美元净多头仓位减至136.5亿美元,前一周为204.4亿美元.
欧元净空头仓位亦从前一周的155,066口减少至138,994口.
欧洲央行总裁德拉吉在周四政策会议后的评论,令市场对央行采取立即行动挽救欧债危机的希望破灭.前述数据反映的是德拉吉发表此评论前两天的仓位况状.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月31日当周 7月24日当周
多头仓位 55,373 52,024
空头仓位 23,119 26,963
净仓位 32,254 25,061
欧元(125,000欧元为1口)
7月31日当周 7月24日当周
多头仓位 41,327 39,501
空头仓位 180,321 194,567
净仓位 -138,994 -155,066
英镑(62,500英镑为1口)
7月31日当周 7月24日当周
多头仓位 31,304 29,332
空头仓位 33,114 32,266
净仓位 -1,810 -2,934
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月31日当周 7月24日当周
多头仓位 5,409 5,102
空头仓位 24,217 31,047
净仓位 -18,808 -25,945
加元(100,000加元为1口)
7月31日当周 7月24日当周
多头仓位 30,652 29,695
空头仓位 18,203 32,127
净仓位 12,449 -2,432
澳元(100,000澳元为1口)
7月31日当周 7月24日当周
多头仓位 79,895 66,740
空头仓位 42,660 40,297
净仓位 37,235 26,443
(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。