《美债一周展望》公债价格下滑,因就业数据强劲及对ECB举措有新希望

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文且报价略有调整)

* 指标公债收益率徘徊在四周最高水准附近

* 美国7月非农就业岗位增幅为五个月最大

* 失业率上升巩固了美联储将进一步行动的观点

* 交易商再度考虑欧洲央行可能放宽政策

路透纽约8月3日电---美国公债价格周五下滑,指标公债收益率(殖利率)徘徊在一个月最高水准附近,此前美国公布的非农就业报告强于预期,刺激投资人减持避险美债.

美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个,增幅为五个月最多,预估为增加10.0万个.[ID:nEAPA30DS3]该数据可能为美国联邦储备理事会(FED,美联储)提供了更多时间考虑扶助经济的选项,令原本押注美联储准备很快推出第三轮量化宽松政策的交易商失望.

"不会很快出台第三套量化宽松政策或两次货币政策会议之间采取行动,这有些令人失望."Vanguard Inflation-Protected Securities Fund (VIPSX.O)投资组合经理人Gemma Wright-Casparius谈及美债为何遭抛售时表示.

交易商也缩减公债仓位,因重新思考欧洲央行(ECB)是否很快会出台更多宽松货币政策扶助欧元区.

周四市场原本认为欧洲央行声明暗示,为应对债务危机所采取确实措施仍不确定.一日后,失望情绪降温,因交易商认为欧洲央行是在为降低西班牙、意大利或其他欧元区受困国家借款成本的果断计划打基础.

周五,两年期西班牙公债收益率ES2YT=RR急挫78个基点,报4.16%,为5月底来最低.两年期意大利公债收益率IS2YT=RR跌逾30个基点,报3.20%,为5月中来最低.

欧元区二线国家公债收益率大跌刺激了对美国公债最初的抛售.美国公布就业报告以及较预期略佳的供应管理协会(ISM)非制造业报告后,公债跌势加速.

指标10年期美国公债US10YT=RR跌25/32,报101-21/32,收益率升9个基点,报1.565%,该收益率一度触及1.592%,为7月6日来最高,且升穿50日移动均线切入位.

30年期公债US30YT=RR重挫逾两大点,报107-6/32,收益率较周四尾盘升约10个基点,报2.649%,盘中高见2.681%,为四周最高,也升穿了50日移动均线切入位.

**8月再融资**

但长债收益率连升两周对下周季度再融资有利,下周美国财政部将标售720亿美元公债.

上月,美国财政部标售的公债得标利率创下纪录低点.这令一些投资人担心尽管有避险作用,但对这些低收益的证券是否有需求.

另外,美国7月失业率升至8.3%,巩固了美联储将在年底前采取行动的预期.美联储最终采取行动将拉低公债收益率,提振其吸引力.

"他们仍旧保留进一步放宽政策的可能性.我们持续有着微弱的经济成长."Vanguard的Wright-Casparius表示.

-----------------------2013 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (-01/32) 0.240

五年期公债US5YT=RR 99-06/32 (-09/32) 0.666

10年期公债US10YT=RR 101-21/32 (-27/32) 1.568

30年期公债US30YT=RR 107-06/32 (-2-03/32) 2.649(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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