《综述》美国聘雇活动虽升温,但美联储恐无法继续观望

* 7月非农就业岗位增加16.3万个,超越预期

* 失业率从8.2%升至8.3%

* 平均每周工时维持在34.5小时,平均时薪上升

* 数据好坏不一,市场因而维持美联储将放宽政策的预期

记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧

路透华盛顿8月3日电---美国雇主7月招聘劳工数量创下五个月来新高,但失业率升至8.3%保留了美国联邦储备理事会(FED,美联储)扩大货币刺激政策的可能性.

美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个,突破连续三个月低于10万的表现,同时令人对挣扎中的经济怀抱希望.

"虽然数据没有再次低到像7.5万个,让人松了口气,...但也没有让我们回到完全乐观的程度."纽约花旗集团首席美国经济分析师Robert DiClemente表示.

尽管就业报告让共和党和民主党在选战中有争论的论点,华尔街投资人将失业率升至五个月高点的数据抛在一旁,将股市推升至5月初以来新高.

失业率自6月的8.2%上升,尽管有更多人放弃找工作,且一项家庭调查显示就业下滑.

美联储周三释出一强力讯号,若经济复苏并未升温,则将会采行新一轮的支撑措施.劳动市场在冬季显着扩张之后已见放缓,阻碍总统奥巴马11月的连任选战.

近期路透/Ipsos调查显示,36%的注册选民认为共和党总统候选人罗姆尼对于经济有着较好的规划,而对奥巴马政策有信心者的比例仅31%.

奥巴马和罗姆尼利用就业报告来向美国中产阶级做诉求.奥巴马称共和党的税制计画会对中产阶级造成伤害.

奥巴马在白宫表示,"最不应该做的就是向还在苦于走出这波衰退之苦的中产阶级家庭增税."

罗姆尼则称,失业率"对苦苦挣扎的中产阶级家庭造成重创."

非农就业数据图表,请点选:(link.reuters.com/ruw79s)

失业率图表,请点选:(link.reuters.com/wuw79s)

劳动参与率图表,请点选:(link.reuters.com/dex79s)

**美联储仍有可能放宽政策**

聘雇活动升温,优于分析师预期的10万个,让分析师对于美联储是否会在9月12-13日会议放宽货币政策看法分歧;就业数据公布前,外界普遍预期美联储将在9月会议放宽政策.

"我们认为美联储在9月会议放宽政策的机率高些,而这样的看法显然也仍取决于未来六周的经济及金融情势发展."纽约摩根大通分析师Michael Feroli表示.

分析师表示,上月非农就业岗位增加,证实第二季就业成长下滑主要是因为冬季异常温暖,带动聘雇活动提前于今年前几个月完成.

因此,这意味着8月就业数字会比较接近7月水准,减轻美联储下月提出进一步行动的压力.

"这不意味着他们将会按兵不动,这只是意味着他们启动新政策的迫切感稍稍降低."新泽西州Stone & McCarthy Research Associates分析师Ray Stone表示.

美联储主席贝南克8月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上谈话,可能提供近期货币政策走向的线索.他于2010年的杰克森霍尔论坛与市场沟通其将推行第二轮量化宽松政策的意图.

今年至今,新增非农就业岗位平均每月为15.1万个,几乎和去年的月均数字相仿,且大约是维持失业率数据平稳所需水准.

就算就业成长数据让美联储9月有更多的时间做决定,但其仍有可能进一步放宽政策,因明年财政政策有潜在的紧缩威胁,且欧洲债务问题仍挥之不去.

路透周五公布的调查结果显示,多数华尔街分析师仍预期美联储今年仍将通过买进债券向经济扩大注资.

家庭调查对于劳动市场有着悲观的评估,当中显示人口中拥有工作者的比例下滑至接近此波循环低点.

此外,劳动参与率从63.8%降至63.7%,显示劳动市场信心偏低.

**服务业聘雇活动可能放缓**

民间部门非农就业岗位为成长主力,增加了17.2万个职缺,而政府就业岗位则是下滑9,000个,因现金短绌的地方政府裁减教师岗位.

建筑业就业岗位减少1,000个,尽管房屋建筑活动增加.制造业就业岗位增加2.5万个,很大程度是因为汽车业裁员活动降温,因其在7月维持生产线的运转.

在庞大的服务业中,就业活动增长分布相当平均,从零售到专业及企业服务,雇主均增聘员工.

然而这样的动能可能放缓.周五的另一份报告显示,7月服务业呈现温和成长,因新订单增加,但该指标中的就业分项指数降至近一年最低水准.[ID:nEAPA30DM1]

7月平均时薪增加0.02美元,意味着消费者支出在第二季大幅放缓后仍难以重拾动能.在截至7月的12个月内,时薪成长1.7%.

平均每周工时则维持在34.5小时不变.(完)