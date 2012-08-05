澳新经济指标预测--8月6日-8月13日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- -0.2%
0130 澳洲网络招聘广告 7月 -- -1.1%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.3%
2245 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
8月7日(二)
0430 澳洲央行利率决议 8月 3.50% 3.50%
8月8日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 6月 -- -4.6%
房屋融资 +2.0% -1.2%
2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.5% 6.7%
就业增长(较前季) +0.3% +0.4%
就业参与率 68.6% 68.8%
8月9日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.0 减少2.7
全职就业人数(万人) -- 减少3.35
就业参与率 65.3% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +4.5% +5.3%
8月10日(五)
0130 澳洲央行货币政策声明
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月13日(一)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.65% -1.50%
(较上年同期) +4.2% +4.4%
(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。