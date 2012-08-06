日韩经济指标预测--8月6日-8月13日****

路透8月6日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
0500 日本领先指标 -- +0.3
同时指标 -- -1.2
2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,705
8月7日(二)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 6月 盈余4,150 盈余2,151
(较上年同期) -23.0% -62.6%
8月8日(三)
0300 韩国L货供额 6月 -- +9.2%
0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 43.8
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超89
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超765
2350 日本机械订单(较前月) 6月 +10.9% -14.8%
(较上年同期) -5.1% +1.0%
8月9日(四)
-- 韩国央行利率决议 8月 -- 3.00%
0300 日本央行利率决议 8月 -- 0.1%
0500 日本消费者信心指数 7月 -- 40.4
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -1.4%
(较上年同期) -- +0.8%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.6% -1.3%
8月10日(五)
0430 日本工业生产 6月修正值 -- -0.1%
产能利用指数(较前月) 6月 -- -2.2%
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月12日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +1.2%
环比年率 +2.5% +4.7%
8月13日(一)
暂无重要经济数据公布.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]